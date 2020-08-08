Makas atınca ortalık savaş alanına döndü

Muğla Bodrum'da makas atan otomobil kazaya neden oldu, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. 48 BP 619 plakalı otomobilin sürücüsü Bodrum istikametine doğru hızla giderken makas atmaya çalıştı, 09 EK 652 plakalı otomobile çarparak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce yol kenarında bulunan çöp konteynerlerine çarpan otomobil ardından bir okulun demir kapısına çarptı.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

KAZA sonrası otomobilin sürücüsü Mehmet Ali B. ile diğer yolcu Oktay Ceyhun P. hafif şekilde yaralanırken, arka koltukta bulunan genç kadın Zeynep B. otomobil içinde acı içinde sağlıkçıları bekledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





TUBA AYHAN