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Haberler Muğla Muğla'da başı demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

'da başı sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

'nın Fethiye ilçesinde başı sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da başı demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

08.08.2020, 18:20

Foça Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde başı demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına yağ döktü. Kayganlaşan borunun ağzından başı çıkarılan kedi yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

İŞTE KEDİ BÖYLE KURTARILDI






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