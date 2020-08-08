Foça Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde başı demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına yağ döktü. Kayganlaşan borunun ağzından başı çıkarılan kedi yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
İŞTE KEDİ BÖYLE KURTARILDI
Muğla'da başı demir boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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