İZTUZU manzaralı çile

Muğla'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde halk yaz ayında susuzlukla boğuşuyor. Mahallede son yıllarda yapılan villaların havuzlarını doldurması ve dağlık alanda olduğu için mevcut 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle yaz aylarında susuz kalan köylüler, at sırtında bidon, damacana ya da tankerlerle taşıdıkları suyla, çamaşır, bulaşık ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalle sakinleri 6 yıldır her yaz aynı sorunu yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunmasını istiyor.

MAHALLEYE DÖNÜŞTÜ

Ortaca'nın Hayıtlıöz, Bozeğri, Kışla, Gökkürek, Boğaz, Kızılcapınar ve Sülüngür mahallelerinden oluşan 220 hane 550 nüfuslu Gökbel köyü, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştü. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'in mahalle olmasının ardından cazibesi arttı.

NÜFUSU ARTIYOR

Mavi ile yeşilin buluştuğu mahallede birbiri ardına yapılan havuzlu yazlık ev ve villa sayılarında artış yaşandı. Mahallenin turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte yaz aylarında 550 olan nüfusu yarı oranda artmaya başladı. Büyük bölümünün geçim kaynağı hayvancılık ve arıcılık olan Gökbel sakinleri, mahallerine yapılan villalar nedeniyle dertli. Villaların havuzlarını doldurması ve artan su ihtiyacı nedeniyle 6 yıldır yaz aylarında özellikle mahallenin üst kesimlerinde evi bulunanlar susuzluk yaşamaya başladı.

ORMAN ÇEŞMESİNDEN

Mahallenin Kızılcapınar mevkiindeki 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle musluklarında içme ve kullanma suyu akmayan mahalleli, ihtiyaçlarını Kösten mevkiindeki orman çeşmesinden sağlıyor. En yakın evin 1, en uzak evin ise 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu çeşmeden at sırtında damaca ve bidonlarla ya da tankerlerle taşıdıkları sularla bulaşık ve çamaşırlarını yıkayıp, temizlik yapan Gökbelliler, hayvanlarının su ihtiyacını da buradan karşılıyor. Köylüler, sorunu defalarca kez Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ilettiklerini ancak, bugüne kadar bir çözüm üretilmediği gibi sıkıntının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.





UYARDIĞIMIZDA 'SANA NE' DİYORLAR

GÖKBEL Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Mehmet Aslanpay, mahallede, 15 havuzlu villa olduğunu belirtip, "Yaz aylarında bu villalardakilerin gelmesiyle su kullanımı artıyor. Dolayısıyla su sıkıntısı had safhalara çıkıyor. Köy olduğumuz dönemde, 30 tonun üzerinde kullanımlarda 5 kat daha fazla su parası alıyorduk. Bu uygulamaya geçilse sorun çözülür. Ya yeni hatlar döşenecek ya da bol su basacaklar. Yoksa sorun çözülmez. Havuz dolduranları gördüğümüzde uyarıyoruz. Ama, 'sana ne parasını' veriyoruz diyorlar" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÇÖZEBİLİRİZ"

MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanı Ayhan Türkoğlu bölgenin yapılaşmaya müsait olduğunu belirtip, "Bu yapılar villa tarzında gerçekleşiyor. Su tüketimi çok fazla olunca mevcut buna yetmiyor. Genel müdürlüğümüzce farklı noktalarda ek kaynak çalışmaları yapıyoruz. Çıkan suyun durumuna göre önümüzdeki yıl bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Adem ÜLKER

İztuzu manzaralı evlerinin çeşmelerinden su akmıyor