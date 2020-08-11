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Haberler Muğla Pınar cinayetinde ‘Ceren’ talebi

Pınar cinayetinde ‘’ talebi

Avukat , ’da tarafından vahşice öldürülen Pınar Tekin cinayetiyle ilgili, son görüştüğü kişi olan arkadaşı ’in yeniden ifadesinin alınması için talepte bulunduklarını söyledi.

Pınar cinayetinde ‘Ceren’ talebi
Giriş Tarihi: 11.8.2020

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in Ula ilçesindeki ormanlık alanda Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili olarak Pınar'ın katilden önce son görüştüğü kişi olan arkadaşı Ceren'in iafdesinin alınması istendi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için talepte bulunduklarını söyledi. Cinayeti, soyadı açıklanmayan Pınar'ın arkadaşı Ceren'in ifadesinin aydınlatabileceği belirtildi. Epözdemir, "Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz" dedi.

BABASI ARKADAŞINI SUÇLAMIŞTI
BABA Sıddık Gültekin, kızının katilinin yalnız olmadığını söyleyerek, "Yanına gelen kızla ilgili şüphemiz var. Bu kız, kızımın yanına gelerek onu kandırmış. Bu kız, benim kızımı arabaya kandırarak koymuş. Çünkü insan öz arkadaşına güvenir. Hem okul arkadaşı hem de sürekli görüştüğü bir insan. Bu kız bu caniye evde de yardım etmemişse, cinayetinde de yardım etmemişse yataklık yapmıştır. En az arabaya kadar da kızım zorla bindirilmiştir. Bu kızın etkisi ile bindirilmiştir. Bizim şüphelerimiz var" demişti.

FERDİ YAVUZ

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