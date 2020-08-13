  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

Son dkaika... 'nın ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık mesafedeki alevlere hızla müdahale edilirken 1 saatte kontrol altına alındı.

Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

13.08.2020, 16:28

Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.



Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, 1 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına laındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA