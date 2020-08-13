Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.





Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, 1 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına laındı.