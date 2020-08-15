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Haberler Muğla Turizm cenneti Bodrum’da 36 saat su yok

cenneti ’da su yok

Turizmin merkezi ’nın İlçesi’nde ana isale hattındaki nedeniyle boyunca su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

Turizm cenneti Bodrum’da 36 saat su yok

15.08.2020, 19:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,19:44

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Bugün öğleden sonra 15:00 sıralarında Bodrum Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boruda patlama meydana geldi.

Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Patlamada binlerce ton içme suyunun boşa gittiği öğrenildi.

İsale hattının bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kez patladığı öğrenildi. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından tonlarca suyun bir kısmı İzmir-Bodrum yoluna aktı.

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