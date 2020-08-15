Turizm cenneti Bodrum’da 36 saat su yok

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Bugün öğleden sonra 15:00 sıralarında Bodrum Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boruda patlama meydana geldi.

Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Patlamada binlerce ton içme suyunun boşa gittiği öğrenildi.

İsale hattının bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kez patladığı öğrenildi. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından tonlarca suyun bir kısmı İzmir-Bodrum yoluna aktı.