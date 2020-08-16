Muğla Büyükşehir’de ‘akraba kıyağı’

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı'nın yeğenlerini daire başkanlığı bünyesinde farklı birimlere yerleştirdiğini öğrenen Yaşar Kanavuzlar bu duruma başkaldırdı. "Belediyeyi aile şirketine çevirdiniz" diyerek olaya karşı çıkan Kanavuzlar olaydan sonra sürgüne gönderildi ve istifaya zorlandı.

ZORLA İZNE ÇIKARILDI

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kanavuzlar'ın işe başladıktan yaklaşık 3 yıl sonra astım hastası olduğu ortaya çıktı. Kanavuzlar'a geçirdiği rahatsızlık sonucu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda muhasebeci ve aynı zamanda Daire Başkanı Ünsal Paşalı'nın yeğeni olan Mehmet Bulut tarafından zorla "Mezarlık Şube Müdürlüğü'nde çalışamaz" yazılı durum bildirim raporu aldırıldı. Raporun ardından 20 gün izne çıkarılan Kanavuzlar, 5 gün sonra tekrar çağırılarak Ula ilçesine Bağlı Akyaka Ma-hallesi'nde bulunan katı atık toplama merkezinde işçi olarak çalışması istendi. Bu işe her sabah uzun bir yolu yürüyerek gittiğini anlatan Kanavuzlar, "Bu bir sürgündü. Ciğerlerim bu yola 3 gün dayanabildi. Çevre Koruma Daire Başkanı Aylin Hanım bana, 'İşine gelirse çalışırsın yoksa istifa dilekçeni verirsin' dedi. İstifamı kendi elimle yazmama da izin vermediler. Mec-bur kaldım ve onla-rın yazdığı dilekçeye imza attım" diye konuştu.





YEĞENİNİN EŞİ DE AYNI YERDE ÇALIŞIYOR

SAĞLIK ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda muhasebeci olan Daire Başkanı Ünsal Paşalı'nın yeğeni Mehmet Bulut'un eşi Elvan Bulut'un da aynı yerde çalıştığı ortaya çıktı. Ünsal Paşalı'nın bununla da yetinmeyip mezarlıklar şube birimine İlhami Akpınar adlı yeğenini, Büyükşehir'in hayvan barınağına ve belediyenin engelli nakil araçlarından birine de diğer yeğenlerini işe soktuğu ortaya çıktı.

FERDİ YAVUZ