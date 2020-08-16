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’nın ünlü koyunun son hali içler acısı!

’nın Milas İlçesi’nde bulunan (Ankaralılar) isimli 300 haneli tatil sitesinin ve foseptiğini ’na saldığı görüldü. Ünlü koyun kıyılarının pisliğe bulanması dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberi...

Muğla’nın ünlü koyunun son hali içler acısı!

16.08.2020, 17:13

Muğla'nın tatil cenneti Milas'ta bulunan Zeytinlikuyu Koyu kıyılarının kahverengi bulanık bir suya dönüşmesi dikkat çekti.

Diş hekimliği yapan Yılmaz Özbek isimli vatandaş, koya yakın bulunan Gülüm Yapı Kooperatif (Ankaralılar) isimli 300 haneli tatil sitesinin atık suları ve foseptiğini Zeytinlikuyu Koyu'na saldığını kaydederek yetkilileri uyardı.

Özbek; "Burası Zeytinlikuyu koyu gülüm yapı koop. (Ankaralılar) sitesi sondaj ve pis sularını denize bırakıyor. Bu deniz kendini kral sanan koop başkanı ve yöneticilerinin babasının malı mı? Bu ne rezalet? Lütfen belediye veya hangi yetkili ise üzerine alınsın ve gereğini yapsın" dedi.

SABAH/ HAYRETTİN ŞAŞMAZ

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