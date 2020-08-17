Fotoğrafını paylaştığı denizden sağ çıkamadı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'sakin kent' unvanlı Akyaka mahallesinde denize giren 3 arkadaştan 21 yaşındaki Melike Kaya, azmaktan gelen akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Akyaka mahallesinin Akçapınar yönüne bakan sahilinden denize giren Esmanur Kaya, Feyza Tamur ve Melike Kaya isimli üç arkadaş, yüzerken aniden çıkan dalga ve Kadın Azmağı'ndan gelen akıntıya kapıldı. Üç arkadaştan ikisi kurtarılırken, Melike Kaya bir anda gözden kayboldu.





Suda yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.



CANSIZ BEDENİ BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Melike'nin cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, Melike Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Sık sık sosyal medya üzerinden deniz kenarında paylaşımlar yaptığı görülen talihsiz kızın, ölmeden önce yine deniz kenarından yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı.





DENİZİ ÇOK SEVİYORDU

MELİKE Kaya'nın sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda denize olan ilgisi ise dikkat çekti. Genç kız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Denize bıraksam kendimi. Kumlara uzatsam gölgeni. Havada umut ruhum firar. Güneşte kurutsam kalbimi..." yazdığı görüldü.

FERDİ YAVUZ