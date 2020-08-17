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Haberler Muğla Muğla'da faciadan dönüldü! Çam ormanları ile kaplı alanda...

'da faciadan dönüldü! Çam ormanları ile kaplı alanda...

’da seyir halindeki otomobil alev alması sonrası tamamen yandı. Alevlerin ormana sıçraması itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile önlendi.

Muğla'da faciadan dönüldü! Çam ormanları ile kaplı alanda...

17.08.2020, 09:32

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Akbük-Turnalı yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet Ali Özdemir'e ait 48 AD 411 plakalı araç ormanlık alanda hareket halinde iken aniden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.



Alev alev yanan araca ekiplerin müdahale etmesi sonucu tamamen söndürüldü. Çevresi çam ormanları ile kaplı alanda yanan araçtan çıkan kıvılcımların ormana sıçraması önlenirken, aracın yangın sonrası tamamen yandığı görüldü.

İHA

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