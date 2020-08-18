Alevli gece

Bodrum Türkkuyusu Mahallesi'nde gece yarısı bir villada yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dubleks villadaki yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Villanın tek odası kullanılamaz hale geldi.

HAVYAN YEMLERİ DE YANDI

MİLAS'IN Ovakışlacık Mahallesi'nde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi iş makineleriyle vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında saman ve yemlerin yandığı bildirildi.

ELEKTRİKTEN AKSAMINDAN ÇIKTI

Datça'da ise dün sabaha karşı seyir halindeki 34 UT 4930 plakalı otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri Kızlan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu girişinde meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etti. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangın söndürüdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TAŞ EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

MENTEŞE'DE de yine seyir halindeki bir otomobil, Akbük-Turnalı yolunda alev aldı. Ekiplerin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü, araç tamamen yandı. Yine Menteşe'de elektrik kontağından çıkan yangında taş ev kullanılamaz hale geldi.

ADEM ÜLKER