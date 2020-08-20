Bodrum kıyılarındaki talanda yeni gelişme! Dodo Beach'te yıkım tekrar başladı!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildikten sonra Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda yıkım işlemine başlanan ve alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yıkımına ara verilen Bodrum'un Küdür Yarımadası'ndaki Dodo Beac'te yıkım işlemine tekrar başlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.







Nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemlerine başlanan ancak Muğla 2. İdare Mahkemesinden alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yıkım çalışmalarına ara verilen Dodo Beach adlı işletme için yasal süreç tamamlandı.

MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ…

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonrasında, Bodrum'un Küdür Yarımadası'nda kalan son işletme olan Dodo Beach'teki yıkım çalışmalarına başlanmıştı.



Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkım sürerken Muğla 2. İdare Mahkemesince, davalı idareden savunma istenmiş ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.



Bu gelişme üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, alınan yürütmeyi durdurma kararına itirazda bulundu ve Bakanlığı haklı bulan İzmir Bölge İdare Mahkemesi Muğla'daki yerel mahkeme tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararını reddetti.







Bu gelişme üzerine, bölgede yarım kalan yıkım çalışmalarına yeniden başlandı. Bu süreçte söz konusu işletmenin Yapı Kayıt Belgesi'nin de iptal edildiği bildirildi.



350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağı ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.







Küdür Yarımadası ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte, bölgedeki beach'lerden bir diğeri şubat ayında kaldırılmıştı.

42 KAÇAK YAPI YIKILDI…

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda Ortaca ve Köyceğiz'de kaçak olduğu uydu fotoğraflarından belirlenen 42 yapının yıkım işlemini belediyelerle birlikte gerçekleştirdi.







Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda Ortaca ve Köyceğiz'de kaçak olduğu uydu fotoğraflarından belirlenen 42 yapının yıkım işlemini belediyelerle birlikte gerçekleştirdi.



KENAN GÜRBÜZ / TAKVİM.COM.TR