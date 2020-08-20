Devriye gezen Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dalyan Mevkiinde M.K.K. ve Z.Y.'yi büyükbaş hayvan kesip çuvallara koyarken suçüstü yakaladı.
Jandarma karakol komutanlığında ifadelerine başvurulan şahıslar daha sonra Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
İHA
Ormanda böyle yakalandılar! Jandarma'dan suçüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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