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Ormanda böyle yakalandılar! Jandarma'dan suçüstü

Son dakika... Milas’ın Ekinambarı Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarının kaybolduğunu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından bölgede çalışma başlatıldı.

Ormanda böyle yakalandılar! Jandarma'dan suçüstü

20.08.2020, 12:56

Devriye gezen Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Dalyan Mevkiinde M.K.K. ve Z.Y.'yi büyükbaş hayvan kesip çuvallara koyarken suçüstü yakaladı.



Jandarma karakol komutanlığında ifadelerine başvurulan şahıslar daha sonra Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

İHA

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