  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

Son dakika... 'nın ilçesinde ayağı kırılarak kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı

21.08.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,10:02

Fethiye'ye tatile gelen Nihal Yeniay, yürüyüş yapmak için Kabak Mahallesi Cennet Koyu'na gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı koyun tepesindeki kayalıklarda ayağının kırılması sonucu mahsur kaldı.

Yeniay'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara ulaşan ekipler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yeniay'ı sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak koya indirdi. Koydaki JAK botuna alınan yaralı, Ölüdeniz Lagün mevkisinde bekleyen ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye'de kayalıklarda ayağı kırılarak mahsur kalan kişi kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA