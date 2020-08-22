İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 150 polisin katılımıyla gece geç saatlerde başlayan denetimler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Ekipler, 50'ye yakın iş yerinde inceleme yaparak, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazdı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan tatilciler uyarıldı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
AA
Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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