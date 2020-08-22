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'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

'nın ilçesindeki iş yerlerinde, polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik gece denetimi yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

22.08.2020, 09:39

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 150 polisin katılımıyla gece geç saatlerde başlayan denetimler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler, 50'ye yakın iş yerinde inceleme yaparak, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazdı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan tatilciler uyarıldı.



Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

AA

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