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Haberler Muğla Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

'nın ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi 'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, tepki topladı.

Bodrum'da ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı

22.08.2020, 11:15

Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı.

Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

DHA

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