Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, iki dozer ve orman işçilerince söndürme çalışması başlatıldı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
AA
Milas'ta orman yangını! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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