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Haberler Muğla Milas'ta orman yangını!

'ta orman yangını!

'nın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ta orman yangını!

22.08.2020, 13:17

Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, iki dozer ve orman işçilerince söndürme çalışması başlatıldı.



Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

AA

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