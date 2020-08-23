  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da lastiği patlayan otomobil takla attı

'da lastiği patlayan otomobil takla attı

'nın Dalaman ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da lastiği patlayan otomobil takla attı

23.08.2020, 23:48

Kaza, saat 19.30 sıralarında Fethiye- Muğla karayolu eski Dalaman Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek Mahallesi'nde bulunan İnlice plajından Ortaca'da bulunan evlerine dönmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu 48 ADD 588 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezer Özdamar ile Tolunay Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da lastiği patlayan otomobil takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA