Muğla’da 100 beton blok deniz dibinden çıkarıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ve Milas ilçesinde deniz dibine kaçak inşa edilen duvarlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pina yarımadasındaki 5 yıldızlı ultra lüks bir otelin önünde bulunan duvarlar gece gündüz yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Muğla Çevre İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, yapılan kaçak duvarlar için otele suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

TUBA AYHAN