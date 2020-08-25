  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla’da 100 beton blok deniz dibinden çıkarıldı

’da 100 beton blok deniz dibinden çıkarıldı

Muğla’da 100 beton blok deniz dibinden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 25.8.2020

MUĞLA'NIN Bodrum ve Milas ilçesinde deniz dibine kaçak inşa edilen duvarlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pina yarımadasındaki 5 yıldızlı ultra lüks bir otelin önünde bulunan duvarlar gece gündüz yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Muğla Çevre İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, yapılan kaçak duvarlar için otele suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’da 100 beton blok deniz dibinden çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA