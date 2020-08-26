Bodrum açıklarında lastik bot içinde sürüklenen 7 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Akyarlar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu ihbarının ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sığınmacıları taşıyan lastik botun yakıtı boşaltılarak Türk karasularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı.
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Yunanlılar sığınmacıları ölüme terk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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