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Haberler Muğla Bodrum'da korkutan yangın! Bahçe atıkları toplama alanı alev aldı

'da korkutan ! Bahçe atıkları toplama alanı alev aldı

Son dakika... 'nın ilçesinde, belediyenin bahçe atıklarını topladığı alanda çıkan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da korkutan yangın! Bahçe atıkları toplama alanı alev aldı

AA

27.08.2020, 08:43

Ortakent Mahallesi'nde Bodrum Belediyesinin bahçe atıklarını topladığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi.

Yangın, iş makineleri yardımıyla makilik alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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