  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum’da rezalet! Otelin bahçesinde ele geçirildi

’da rezalet! Otelin bahçesinde ele geçirildi

Son dakika... ’da müze ekipleri lüks bir otelin bahçe düzenlemesinde süs olarak kullanılan antik döneme ait orijinal ele geçirdi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi.

Bodrum’da rezalet! Otelin bahçesinde ele geçirildi

SABAH

27.08.2020, 09:12

Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde ilginç bir ihbar ulaştı. İhbarda Bodrum Gölköy Casablanca Otel içerisinde orijinal tarihi eserlerin çevre düzenlemesi olarak kullanıldığı, müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

Muğla Il Kültür ve Turizm il müdürü Zekeriya Bingöl'ün talimatıyla harekete geçen Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri otele denetime gitti. Yapılan denetimde otelin bahçesinde birçok orijinal tarihi eser yerinde tespit edilerek tutanak altına alındı. Eserlerin orijinal olduğu öğrenildi.



Otel yetkilisinin söz konusu tarihi eserleri 1986'da vefat eden ortağı tarafından otele getirildiğini kaydettiği öğrenildi. Antik döneme ait orijinal taşınmaz Kültür Varlığı olduğu belirlenen tarihi eserler, önümüzdeki günlerde yasal işlemlerin ardından sergilenmek üzere otelden alınıp müzeye teslim edilecek. Otel yetkilileri görevlilere tarihi eserlerin teslim etmekte hiçbir zorluk çıkarmayacaklarını belirttiler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da rezalet! Otelin bahçesinde ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA