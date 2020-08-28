  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Milas'ta zincirleme trafik kazası! Minibüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı

Milas'ta zincirleme ! Minibüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı

Son dakika... ’nın Milas ilçesinde minibüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Milas'ta zincirleme trafik kazası! Minibüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı

28.08.2020, 12:18

Kaza, Milas - Ören karayolunda Karacahisar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulcan G. yönetimindeki Milas'tan Ören'e doğru seyreden 48 LP 461 plakalı kamyonet, Ören'den Milas'a doğru seyreden Sezgin Ö.'nün kontrolündeki 48 ABM 041 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza esnasında aynı güzergahta ilerleyen 48 KM 928 plakalı otomobilde duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Oğulcan G. ve minibüs sürücüsü Segin Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından yaralılar 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas'ta zincirleme trafik kazası! Minibüs, kamyonet ve otomobil çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA