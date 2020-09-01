  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ev salçası yaparken evinin çatısından içeri kamyon girdi

Ev salçası yaparken evinin çatısından içeri kamyon girdi

’nın ilçesinden bir evin çatısından içeriye kamyonet girdi, 2 kişi yaralandı. Evinde torunuyla birlikte salça yapan yaşlı teyze ise evin içerisinde kamyonet görünce şoka girdi.

Ev salçası yaparken evinin çatısından içeri kamyon girdi

01.09.2020, 17:55

Göltürkbükü Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde yaşanan ilginç kazada yokuşta park halinde duran 48 UN 607 aracın freni boşalarak bir anda caddeye çıktı. O esnada 34 FE 1563 plakalı kamyonet sürücüsü Bahattin Karatay otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karatay, yol kenarından bulunan evin çatısından içeriye girdi. Çatıyı ve duvarları kırıp içeri giren kamyonetin içinde bulunan Şoför Karatay ve Ozan Çelik hafif şekilde yaralandı.

ÇOK KORKTUM

Evinin bahçesinde torunu Selenay Özen ile ev salçası yapan Ayşe Çağlar bir anda evin içerisinde kamyonet görünce şok girdi. Çağlar firen sesi duyduğunu ve daha sonra kamyoneti evin içerisinde gördüğünü ifade ederek, "Domates salçası yapıyordum. Bahçede otururken bir ses geldi. Oturduğum yerden kalkamadım. Kamyoneti evin içerisinde görünce korktum bağırarak kaçtım, çok korktum. Kendimizi dışarıya zor attık, elim ayağım tutmadı korkudan" ifadelerini kullandı.



Kazayı gören çevre sakinleri olayın şokunu atlatır atlatmaz araçtakilerin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerinin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan sürücü Karatay'ı ve yanındaki yolcu Çelik, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları ise kazanın yokuşta freni boşalan sürücüsüz bir aracın sebep olduğunu söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ev salçası yaparken evinin çatısından içeri kamyon girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA