İşadamı Hafızoğlu uçurumdan düştü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde önceki gün kaybolan Koç Holding'in eski yöneticilerinden ve sanatçı Melihat Gülses'in eniştesi Hasan Hafızoğlu'nun (72) cesedi dün sabah saatlerinde yaklaşık 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI

İstanbul'da yaşayan ve Muğla'daki Ünlüsoy Tatil Sitesi'ndeki yazlığına eşi ve iki çocuğu ile birlikte tatile gelen işadamı Hasan Hafızoğlu önceki gün sabah saatlerinde arkadaşı Cüneyt Bektaş ile birlikte yürüyüş için sitenin bulunduğu bölgedeki Türkevleri Dağları'na çıkmış, arkadaşı geri döndükten sonra kaybolmuştu.

ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ