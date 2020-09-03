Katar kraliyet ailesi Bodrum’da

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Özel Jumbo jet ile Milas Havaalanı'na gelen kraliyet ailesi üyeleri, Bodrum'da demirli olan Katara isimli lüks yata yerleşti. Aile için havaalanında, Milas- Bodrum yolunda ve yatın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

DALIŞ EĞİTMENLERİ DE GELDİ

Yüzen sarayda tatil yapacak olan kraliyet ailesine özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve yat personeli ile birlikte toplam 180 çalışanın hizmet edeceği öğrenildi. Korumalarıyla gümrük sahasına giren Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşinin, aracını kendisinin kullanması dikkat çekti. Kraliyet ailesinden sonra 8 koruma aracı ve 9 VIP minibüs de yata yanaştı.





HOŞGELDİNİZ

'KATARA' isimli yatta dün sabah saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi için hazırlandı. Akşam saatlerinde aile üyelerinin korumalarıyla gümrük sahasına girmesiyle yattan "Hoşgeldiniz" sesleri yükselirken, sirenler de çalındı. Aile üyeleri yata geçtikten sonra 2 kamyon eşya da yata getirildi. Yaklaşık 2 saatte özenle indirilen 500 valiz ve eşyalar arasında çok sayıda dalış tüpü dikkat çekti.