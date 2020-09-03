  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı

'da 100 bin yavrusu göle bırakıldı

'da, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla 'ne 100 bin yavrusu bırakıldı.

Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı

AA

03.09.2020, 17:07

Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musap Okatan, göle balık bırakma etkinliğinde yaptığı konuşmada, kalkınmanın yapı taşlarından birinin üretim olduğunu söyledi.

Muğla'nın tarım ve su ürünleri üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Okatan, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri etkinliğin de büyük önem arz ettiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de deniz kültür balığı yetiştiriciliğinin yüzde 65'inin Muğla'da gerçekleştirildiğini bildiren Saylak, "Hem deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde hem de iç sularımızda yapılan alabalık üretiminde ülkede birinci sıradayız. Bugün Köyceğiz Gölü'ne 100 bin balık bırakacağız. 2007 yılından bu yana Muğla'daki göllere 1 milyon 383 bin yavru balık bıraktık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA