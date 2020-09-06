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Haberler Muğla KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı

'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı

Kamu Personel Seçme Sınavı (), '' ve '' oturumu, bu sabah başladı. Öğrenciler sınava girecekleri yere giderken, geç kalan adaylardan biri sinirlenerek sınav giriş kağıdını çöpe attı.

KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı

06.09.2020, 14:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak KPSS, 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu bugün başladı.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınav kapsamında Muğla'da da katılımcıların maske takıp, takmadıkları kontrol edildi. Sınava girenler ise el dezenfektanları kullanarak kişisel önlemlerini aldı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

Aileler dışarıda heyecanla evlatlarını beklerken, bazı adaylar geç kalması nedeniyle sınava girme hakkını kaybetti. KPSS sınavına geç gelen 1 kişi, sinirlenerek sınav kağıdını çöpe attı.

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