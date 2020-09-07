Haberler Muğla Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

Son dakika... Muğla’nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

07.09.2020, 09:57