Yatağan Nebiköy Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 önüme yakın kuru ot yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışması yapıldı.
Ortaca ilçesinde ise Yerbelen Mahallesi çay içi mevkii çöp ve sazlık alanda başlayan yangına Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
İHA
Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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