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Haberler Muğla Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

Son dakika... ’nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü

07.09.2020, 09:57

Yatağan Nebiköy Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 önüme yakın kuru ot yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışması yapıldı.



Ortaca ilçesinde ise Yerbelen Mahallesi çay içi mevkii çöp ve sazlık alanda başlayan yangına Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İHA

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