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Milas'ta market sahibi kadını darp eden saldırgan 'da yakalandı!

'nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalan zanlı itiraz üzerine ’da otobüste alındı.

Milas'ta market sahibi kadını darp eden saldırgan Adana'da yakalandı!

09.09.2020, 11:08

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Gültekin, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, işletmiş olduğu marketi de kapatmıştı. Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin'in yeniden ifadesine başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.'nin izine Adana'da rastlanıldı.



Adana emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste gözaltına alındı.

Zanlının ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İHA

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