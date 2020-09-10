Denetimlerde 40 işletmenin kafe ruhsatı iptal edildi. RUHSATINA uygun olarak kafe gibi çalışan fakat tedbirlere uymayan mekanlara 1, 4 ve 15 gün arasında değişen kapatma cezaları uygulandı. Bodrum Belediyesi'nin sonradan verdiği kafe ruhsatlarını iptal ettiği bildirildi. Böylece sonradan kafe ruhsatı alan eğlence mekanları kapanmış oldu.
TUBA AYHAN
Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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