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Haberler Muğla Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza

Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza

'da korona virüsüyle mücadele için kapatılan bazı işletmelerin kafe ruhsatıyla eğlence faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza
Giriş Tarihi: 10.9.2020

Denetimlerde 40 işletmenin kafe ruhsatı iptal edildi. RUHSATINA uygun olarak kafe gibi çalışan fakat tedbirlere uymayan mekanlara 1, 4 ve 15 gün arasında değişen kapatma cezaları uygulandı. Bodrum Belediyesi'nin sonradan verdiği kafe ruhsatlarını iptal ettiği bildirildi. Böylece sonradan kafe ruhsatı alan eğlence mekanları kapanmış oldu.

TUBA AYHAN

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