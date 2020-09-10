Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza

Denetimlerde 40 işletmenin kafe ruhsatı iptal edildi. RUHSATINA uygun olarak kafe gibi çalışan fakat tedbirlere uymayan mekanlara 1, 4 ve 15 gün arasında değişen kapatma cezaları uygulandı. Bodrum Belediyesi'nin sonradan verdiği kafe ruhsatlarını iptal ettiği bildirildi. Böylece sonradan kafe ruhsatı alan eğlence mekanları kapanmış oldu.

TUBA AYHAN