  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da zihinsel engelli Aypar'a polisten doğum günü sürprizi

'da Aypar'a polisten sürprizi

'nın ilçesinde polis ekipleri, 24 yaşındaki Aypar Öztürk'e hediyesi olarak polis motosikletiyle şehir turu yaptırdı.

Bodrum'da zihinsel engelli Aypar'a polisten doğum günü sürprizi

12.09.2020, 18:39

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede oturan Öztürk ailesinin talebi üzerine, hafif zihinsel engelli gence doğum günü sürprizi için harekete geçti.

İYİ ÇALIŞMALAR ANONSU

Ailenin isteğini kırmayan ekipler, Öztürk ile annesi Türk müziği sanatçısı Asiye Palu ile Bodrum Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Burada ekiplerle bir süre sohbet eden Öztürk ve annesi, polis telsizinden merkeze hitaben "İyi çalışmalar." anonsu yaptı.

Telsizden yanıt alan engelli genç, mutluluk yaşadı. Daha sonra ekibin motosikletinin arkasına binen Öztürk, bir polisin de nezaretinde şehir turu yaptı. Engelli genç, turda keyifli dakikalar geçirdi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hep hayali olan polis motosikletine binmekten çok mutlu olduğunu belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür etti



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da zihinsel engelli Aypar'a polisten doğum günü sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA