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'da freni boşalan vinç şarampole devrildi: 2 yaralı

'nın ilçesinde, freni boşalan vinç önce park halindeki araca çarptı, ardından savrularak şarampole devrildi. Kazada Yahya Ş. ve hamile olduğu ileri sürülen eşi yaralandı.

Bodrum'da freni boşalan vinç şarampole devrildi: 2 yaralı

17.09.2020, 08:37

Kaza, geç saatlerde Geriş Mahallesi Gümüşkaya Mevkiinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait Yahya Ş.'nin kullandığı 48 ACR 43 plakalı vinç,yokuş aşağı seyir halindeyken, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Park halindeki 34 LL 8394 plakalı otomobile çarpan vinç, savrularak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yahya Ş. ile vinçte bulunan ve hamile olduğu belirtilen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vincin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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