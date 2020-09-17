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Haberler Muğla Oda Başkanı ve eşi virüse yakalandı

Oda Başkanı ve eşi virüse yakalandı

Oda Başkanı ve eşi virüse yakalandı
Giriş Tarihi: 17.9.2020

MUĞLA Milas'ta halsizlik ve yüksek ateşle hastaneye başvuran Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal ve eşi Nurgül Paskal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde izolasyona alınan Paskal çiftine ilaç tedavisi uygulanırken, temaslı bulunduğu kişiler de filyasyon ekibi tarafından takibe alındı. Paskal, "Tedbirlere titizlikle uymamıza rağmen Kovid- 19'a yakalandığımızı öğrendik. Oda personeline de test yapıldı, sonuçları bekleniyor. Tüm halkımızı Kovid-19'a karşı maske-hijyen-mesafe kurallarına mutlaka uymaya davet ediyorum. Genel sağlık durumumuz iyi, hastalığı yeneceğimize inanıyorum" dedi.

VOLKAN YILDIZ

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