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Haberler Muğla Phoenix antik kenti ayağa kaldırılıyor

Phoenix ayağa kaldırılıyor

Bugüne kadar hiç kurtarma ve kazı çalışmasının yapılmadığı ’nın ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Taşlıca Mahallesi sınırları içinde kalan Phoenix ve Apollon kutsal alanında arkeokolik kurtarma kazıları başlıyor.

Phoenix antik kenti ayağa kaldırılıyor

İHA

21.09.2020, 11:13

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün izni, Penn Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asil Yaman'ın bilimsel danışmanlığında kurtarma kazıları ve çevre temizliği yapılması için gerekli resmi başvurular yapıldı.

Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Mete Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar öncesinde, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla alanda incelemelerde bulundu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl, kurtarma kazısının bilimsel danışmanı öğretim üyesi Dr. Asil Yaman'dan kentin ve kutsal alanın tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Serçe Limanı ve çevresinde de tespitlerde bulunan heyet, daha sonra Taşlıca muhtarı ve halkı ile bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla ilgili yöre halkına ön bilgilendirmelerde bulundu. Taşlıca halkı, bu alanda yapılacak çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını, projenin yörenin kalkınmasına vesile olacağını dile getirdi.

İl Müdürü Bingöl, "Marmaris ilçe merkezine 45 km uzaklıkta olan tapınakta yapılacak çalışmaların hem Taşlıca yöre halkına hem de Marmaris ilçesine kültür turizmi açısından önemli katkılar sunacağını ümit ediyorum" dedi.

Dr. Asil Yaman, projenin başlaması adına resmi girişimlerin yapıldığını ve izinlerin alınmasıyla beraber çalışmalara başlamayı umduklarını belirtti. Dr. Yaman tarihi 2.400 yıl öncesine gittiği düşünülen alanın daha sonra bazilikal planlı bir kiliseye döndürülerek, kutsal alan kimliğini uzun süre koruduğunu belirtti. Yaman, "Doğal ve beşeri tahribata açık olan ve daha önce hiçbir çalışmanın yapılmadığı Apollon Kutsal alanında gerçekleştirilecek çalışmaların bölge arkeolojisi adına önemli bilimsel veriler sunması ve kültürel mirasın korunmasına katkı sunacak" dedi.

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