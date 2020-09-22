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Göltürkbükü'nde yüzerek gidip yangını söndürdüler

Sosyetenin gözbebeği ’un Göltürkbükü mahallesinde bulunan büyük adada çıktı. Yüzerek adaya ulaşan vatandaşlar yangını söndürmek için büyük mücadele sarf etti.

Göltürkbükü'nde yüzerek gidip yangını söndürdüler

22.09.2020, 18:44

Göltükbükü açıklarında bulunan büyük ada alevlere teslim oldu. Lüks bir tekneden atılan yanıcı madde atılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüdü. Adaya gidecek yol olmadığı için bazı vatandaşlar botlarla, jet skilerle bazıları da yüzerek adaya giderek yangına müdahale etti.

1 saat içerisinde söndürülen yangın sonrası Göltürkbükü mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Sosyetenin gözbebeği Göltürbükün'de tatil yapanlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. Vatandaşların hızlı müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük otluk alan küle döndü.



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