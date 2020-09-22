Muğla'da yamaç paraşütüyle deniz düşen Alman kadın öldü

Samine Maag (46) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yaptı. Maag, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü. Alman kadının düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Ölüdeniz Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botla ulaştığı Maag'ı sahile getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Maag'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.