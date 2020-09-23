Bodrum, tatilcilerin güvenli alanı oldu

KORONA virüs salgınının yoğunlukta olduğu şehirlerden Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu ilçeye yerleşti. Özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gelen yazlıkçılarla birlikte 170 bin yerleşik nüfusu olan ilçenin, kış nüfusu yaklaşık 400 bine yaklaştı. Son bir yılda 2 katına çıkan nüfus nedeniyle ilçede trafik ve alt yapı sorunları çıkmaya başlarken, Bodrum Türkiye'de bulunan birçok İlin nüfusunu da geride bırakmış oldu.

TUBA AYHAN