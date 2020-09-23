  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kargo ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon

Kargo ile sevkiyatına operasyon

’nın Fethiye ve ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

Kargo ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon

İHA

23.09.2020, 13:18

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesinde kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı duyumunu alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, belirlenen kargo şirketinde narkotik köpek ile birlikte arama yaptı. Narkotik köpeğin tepki verdiği kargolarda yapılan arama çalışması sonrası 48,82 gram esrar, 4 parça halinde 7.44 gram Skunk ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri ise bir araçta yaptıkları aramada narkotik köpeğin tepki verdiği aracın direksiyon altında yaptığı aramada 13 parça halinde 72,2 gram Metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi.

İki ayrı operasyonda tahkikat başlatılan 5 şüpheliden ikisi hakkında ilgili savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kargo ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA