  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Emekli savcıyı 380 bin lira dolandırdı

Emekli savcıyı 380 bin lira dolandırdı

Emekli savcıyı 380 bin lira dolandırdı
Giriş Tarihi: 26.9.2020

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde emekli savcı Gökhan M. (67), dün telefonda kendisini polis olarak tanıtarak 32 yaşındaki Ahmet U. tarafından 380 bin TL dolandırıldı. Polis, emekli savcıyı dolandıran şüpheliyi aynı gün Muğla otogarında, dolandırdığı paralarla yakalayıp, adliyeye sevk etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emekli savcıyı 380 bin lira dolandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA