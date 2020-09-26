MUĞLA'NIN Datça ilçesinde emekli savcı Gökhan M. (67), dün telefonda kendisini polis olarak tanıtarak 32 yaşındaki Ahmet U. tarafından 380 bin TL dolandırıldı. Polis, emekli savcıyı dolandıran şüpheliyi aynı gün Muğla otogarında, dolandırdığı paralarla yakalayıp, adliyeye sevk etti.
Emekli savcıyı 380 bin lira dolandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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