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Haberler Muğla Karısına da kendisine de acımadı

Karısına da kendisine de acımadı

Muğlalı , boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya pompalı tüfekle gitti. Çıkan tartışmada Dağ önce eşi ’ı öldürdü sonra kendisini vurdu.

Karısına da kendisine de acımadı
Giriş Tarihi: 30.9.2020

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Hüseyin Dağ (42), boşanmak üzere olduğu eşi Meltem Dağ'ı (40) pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendini vurarak intihar etti.

SÖZDE KONUŞMAYA GELMİŞ
Olay, Karaçalı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İki çocuk babası Hüseyin Dağ, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Meltem Dağ'ın evine konuşmak için geldi. Çiftin aralarında çıkan tartışma sonucunda Dağ, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek Meltem Dağ'ı öldürdü. Dağ, aynı tüfek ile kendisini vurarak intihar etti.

KOMŞULAR HABER VERDİ
Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen emniyet ve sağlık ekipleri çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖMER KUNDAKÇI

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