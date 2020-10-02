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Haberler Muğla Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği Covid-19 kapsamında Bin , araç ve şahıs üzerinde gerçekleştirdiği denetimde toplam 50 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma Kovid-19 denetimlerinde Bin 771 işletmeyi denetledi

02.10.2020, 18:05

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Covid-19 denetimleri Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde 179 ekip ve 628 personel ile yapıldı. Denetimlerde Korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uyulup uyulmadığı denetlendi.

TEK TEK CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, sahil bantları, konaklama tesisleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortamlar denetlendi.

Toplam Bin 771 işletme ve vatandaş denetlenirken, denetimlerde 52 vatandaş ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 TL idari para cezası uygulandı.



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