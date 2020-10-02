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Kahraman pilot

Babadağ’dan uçuş yaptıktan sonra yere çakılmak üzere olan pilot , yedek paraşütü son anda açarak kendisinin ve yanındaki Rus turistin hayatını kurtardı.

Kahraman pilot
Giriş Tarihi: 2.10.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana gelen paraşüt kazasında Rus turist ve pilot ölümden döndü. Rus turist Nikolay (45) Milin ile ikili atlayış yaptıktan bir süre sonra ters rüzgara yakalanan pilot Burak Keptığ (40) paraşütün katlanması üzerine son anda açtığı yedek paraşütle kayalıklara indi.

ÇAKILMAKTAN KURTULDU
Fethiye'ye tatile gelen Rus turist Nikolay Milin, Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Burak Keptığ ile tandem (ikili) uçuş yaptı. Babadağ 1200 pistinden havalandıktan sonra Rus yolcusu ile ters rüzgara yakalanan Burak Keptığ yaptığı usta manevralarla çakılmaktan kurtuldu.



HIZLA DÜŞÜŞE GEÇTİLER
Katlanan paraşüt yüzünden hızlı şekilde düşüşe geçtikleri esnada son anda yedek paraşütü açan Keptığ tecrübesi sayesinde yolcusu Rus turist Nikolay Milin ile birlikte yaralı olarak hayatta kalmayı başardı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Murat YALÇIN

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