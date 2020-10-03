Ölüm karşı şeritten geldi

Muğla Köyceğiz'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü. Kaza, dün Köyceğiz Şelale Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çamdalı'nın kullandığı 48 HZ 081 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Araç, karşı şeritte karşı yönden gelen Orhan Gürel'in kullandığı 48 AF 668 plakalı araca çarptı.

DİĞER SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Orhan Gürel hayatını kaybetti. Çamdalı'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER