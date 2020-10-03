HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Fethiye'de polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı iki kişinin kendisine hakaret ederek otomobilini tekmelediğini söylemiş, emniyete giderek şikâyetçi olmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişilerin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkındaki şikayet sonrası CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten suçlarından ifade vermişti.
KİBİRDEN GÖZLERİ DÖNMÜŞ
Bir süre sonra Karaca'nın, Özbakır'ın aracına saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Alim Karaca'nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülmüştü. Tüm bu olaylar sonrası bir takım haberler yapılmış, haberlerde CHP'li Başkan Karaca'nın mağdur tatilciden özür dilediği ileri sürülmüştü. Ancak Çağlar Özbakır yaptığı açıklamada kimsenin kendisinden özür dilemediğini söylemişti. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Çağlar Özbakır, "Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş" açıklamasında bulunmuştu.
Tatilcinin aracını tekmeleyen CHP'li Fethiye Başkanı alkollü çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.