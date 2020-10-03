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Haberler Muğla Tatilcinin aracını tekmeleyen CHP'li Fethiye Başkanı alkollü çıktı

Tatilcinin aracını tekmeleyen 'li Fethiye Başkanı alkollü çıktı

Alkollü olduğunu iddia ettiği tatilci vatandaşın aracını korumasıyla tekmeleyen ’li Başkanı ’nın yalanı tutmadı. Saldırgan başkan 0,36 promil alkollü çıktı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Tatilcinin aracını tekmeleyen CHP'li Fethiye Başkanı alkollü çıktı

SABAH

03.10.2020, 08:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol tartışması sırasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve koruması, Çağlar Özbakır adlı tatilcinin aracını tekmelemiş, bu anlar ortaya çıkmıştı. Olay sonrası tatilcinin alkollü olduğuna yönelik haberler yapılmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı. Olay akşamı CHP'li başkanın alkollü olduğuna dair Fethiye Devlet Hastanesi'nden alınan rapora SABAH ulaştı. Raporda, CHP'li Karaca'nın 0,38 promil alkollü olduğu, alkollü olduğu iddia edilen tatilci Çağlar Özbakır'ın ise alkollü olmadığı yer aldı.

HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Fethiye'de polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı iki kişinin kendisine hakaret ederek otomobilini tekmelediğini söylemiş, emniyete giderek şikâyetçi olmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu bu kişilerin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile koruması olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkındaki şikayet sonrası CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten suçlarından ifade vermişti.

KİBİRDEN GÖZLERİ DÖNMÜŞ
Bir süre sonra Karaca'nın, Özbakır'ın aracına saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Alim Karaca'nın aracın üstüne yürüdüğü ve tekmelediği görülmüştü. Tüm bu olaylar sonrası bir takım haberler yapılmış, haberlerde CHP'li Başkan Karaca'nın mağdur tatilciden özür dilediği ileri sürülmüştü. Ancak Çağlar Özbakır yaptığı açıklamada kimsenin kendisinden özür dilemediğini söylemişti. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Çağlar Özbakır, "Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş" açıklamasında bulunmuştu.

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