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Haberler Muğla Bodrum'da köpekler tarafından bulunan kafatasının kimliği belirlendi

'da köpekler tarafından bulunan kafatasının kimliği belirlendi

’da sokak köpeklerinin bulduğu kafatasının 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 'a ait olduğu belirlendi. Cinayetten şüphelenen polis, Koran’ın 4 yakın arkadaşını gözaltına alındı.

Bodrum'da köpekler tarafından bulunan kafatasının kimliği belirlendi

İHA

04.10.2020, 23:34

İçmeler Bölgesinde bir tersanede çalıştığı sırada ortadan kaybolan ve 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 16 Temmuz günü sokak köpekleri tarafından bulunan bir kafatası üzerinde yapılan incelemeler sonrasında kafatasının kayıp şahıs Koran'a ait olduğu ve şahsın bir cinayete kurban gittiği değerlendirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 yakın arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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