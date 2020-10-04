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Haberler Muğla Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Seydikemer'de 96 yakalandı

'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 96 yakalandı.

Seydikemer'de 96 kaçak göçmen yakalandı

04.10.2020, 17:48

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi ortasından geçen Eşen Çayı'nın döküldüğü Karadere Mahallesi Özdere Plajı açıklarında, içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde, 33'ü Suriye, 26'sı Afganistan, 24'ü Irak, 8'i Somali, 3'ü İran ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 96 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Kaçak göçmenler, işlemleri için Sahil Güvenlik tarafından Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

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