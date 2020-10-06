14 liralık su kullanan esnafa 2 binlik fatura

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su faturaları vatandaşın ocağına incir ağacı dikiyor. Bodrum'da bir esnafa 2 bin 153 lira su faturası geldi. En çok dikkat çeken detay ise tutarın 1700 liradan fazlasının katı atık toplama- taşıma bedeli olmasıydı. 14 liralık içme suyu kullanan İlbey Koca'ya, 2 bin 153 liralık fatura geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından gönderilen fatura isyan ettirdi. Bodrum'da küçük bir işletmeye, kullandığı 14 lira 30 kuruşluk su bedeline karşılık 2 bin liralık fatura gönderildi. Faturayı kabartan rakam ise 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli' olarak 1.788 lira 80 kuruş kesilmesiydi. KDV ile birlikte 14 liralık su faturası 2 bin 153 liraya yükseltildi.

VURAL EFECİK