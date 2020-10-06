Köpeğin bulduğu kafatası kaybolan adama aitmiş

Muğla Bodrum'da bir tersanede çalışırken 24 Aralık 2019'da ortadan kaybolan boya ustası Mehmet Ali Koran'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Bety isimli köpeğin bulduğu kafatasının, otopside Koran'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Koran'ın 4 yakın arkadaşı gözaltına alındı.

4 KİŞİ ŞÜPHELİ

Bodrum'da yaklaşık iki ay önce işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulunmuştu. Bety isimli köpeğin bulduğu insan kafatası, tersane çalışanlarının polise bilgi vermesiyle inceleme altına alındı. Kafatasının aynı bölgede kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Genişletilen soruşturmada DNA analizi üzerinden yola çıkılarak köpek tarafından bulunan kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Tersaneler bölgesinde çalışan Koran'ın 4 arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

FERDİ YAVUZ