  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Köpeğin bulduğu kafatası kaybolan adama aitmiş

Köpeğin bulduğu kafatası kaybolan adama aitmiş

Köpeğin bulduğu kafatası kaybolan adama aitmiş
Giriş Tarihi: 6.10.2020

Muğla Bodrum'da bir tersanede çalışırken 24 Aralık 2019'da ortadan kaybolan boya ustası Mehmet Ali Koran'ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Bety isimli köpeğin bulduğu kafatasının, otopside Koran'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Koran'ın 4 yakın arkadaşı gözaltına alındı.

4 KİŞİ ŞÜPHELİ
Bodrum'da yaklaşık iki ay önce işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulunmuştu. Bety isimli köpeğin bulduğu insan kafatası, tersane çalışanlarının polise bilgi vermesiyle inceleme altına alındı. Kafatasının aynı bölgede kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Genişletilen soruşturmada DNA analizi üzerinden yola çıkılarak köpek tarafından bulunan kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Tersaneler bölgesinde çalışan Koran'ın 4 arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köpeğin bulduğu kafatası kaybolan adama aitmiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA