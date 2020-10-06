Sahte arkadaşlık sitesi vurguncularına baskın

İnternette kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden Tükiye'de yüzlerce kişiyi dolandıran suç çetesine, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri darbe vurdu. Ayda 1 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılar, İstanbul'daki lüks villalarına yapılan baskında tek tek ele geçirildi. Gözaltına alınan sanıklar Bodrum'a getirilerek, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

170 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptıran bir vatandaşın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Titizlikle iz süren ekipler, birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran sahte internet sitesi yöneticilerinin adresine ulaştı.

KADINLAR DA KULLANILDI

Yapılan teknik takip sonucu, site üzerinden milyonlar dolandıran arkadaşlık sitesi yöneticilerinin, İstanbul Sarıyer'de lüks bir villada kaldıkları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önceki gün villaya baskın düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet SIM kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin lira nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Operasyonda 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişi İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra getirildikleri Bodrum'da adliyeye sevk edildi.



Tuba AYHAN